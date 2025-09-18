Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt einstecken.

Sandersdorf/MTU. Am Samstag haben sich die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:1). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Sandersdorfer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den FC Einheit Rudolstadt verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Pascal Sauer (SG Union Sandersdorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Sauer den Ball ins Netz (12.).

Pascal Sauer kickt SG Union Sandersdorf in 2:0-Führung – 12. Minute

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 43 Minuten legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Nur eine Spielminute darauf konnte Rupprecht (Rudolstadt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Rudolstädter Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Choschnau, Exner (85. Nakano), Farkas, Schnabel, Walter (64. Stashenko), Sauer (88. Mittmeier), Seifert (85. Jauck), Sponholz, Brunner (64. Scheibe)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Rupprecht, Smyla (90. Siegel), Schneider, Krahnert, Schlegel, Floßmann, Riemer, Heß (65. Trunk)

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56