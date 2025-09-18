Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:1). Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Sandersdorf eine Niederlage gegen den FC Einheit Rudolstadt schlucken. 2:3 (2:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Pascal Sauer (SG Union Sandersdorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Sauer den Ball ins Netz (12.).

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. 43 Minuten später legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bereits eine Spielminute darauf konnte Rupprecht (Rudolstadt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Rudolstädter Elf erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas, Seifert (85. Jauck), Sauer (88. Mittmeier), Walter (64. Stashenko), Hamella, Sponholz, Exner (85. Nakano), Choschnau, Schnabel, Brunner (64. Scheibe)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß (65. Trunk), Krahnert, Floßmann, Rupprecht, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Smyla (90. Siegel), Schneider, Riemer, Rühling, Schlegel

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56