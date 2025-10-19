Für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Simon Hauck für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der VfB Empor Glauchau kassierte noch zweimal Gelb.

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Brandenburger Team den Sieg zu verschaffen (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hähnel, Mack, Knoll (68. Thiam), Sieber (33. Mende), Barth, Werrmann, Ullmann, Bochmann, Albustin, Anger (68. Bernhardt)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Sommer, Samson, Göth (43. Wurster), Krüsemann (72. Seeger), Fron, Steinborn (72. Plumpe), Ekalle (86. Kruska), Hauck, Hellwig

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127