Für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 am Sonntag 1:2 (0:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Simon Hauck für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte jetzt einmal Gelb (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte noch zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Lennard Wurster (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Albustin, Anger (68. Bernhardt), Knoll (68. Thiam), Bochmann, Hähnel, Sieber (33. Mende), Barth, Ullmann, Werrmann, Mack

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Steinborn (72. Plumpe), Sommer, Ekalle (86. Kruska), Fron, Krüsemann (72. Seeger), Hellwig, Göth (43. Wurster), Samson, Hauck

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127