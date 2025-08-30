Mit einer Niederlage für die VfB Germania Halberstadt endete der 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Grimma mit 0:1 (0:1).

Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt und FC Grimma. 288 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Die Halberstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kohn, Klaschka, Hujdurovic, Zeidler (46. Rust), Ertmer (82. Kuffner Sandri), Heller, Hackethal (46. Kühnhardt), Heinrich, Boateng (73. Conrad), Grzega (46. Huber)

FC Grimma: Cap – Rieger, Hübner, Ziffert, Nitschke (90. Janz), Pistol, Kaba (58. Spreitzer), Bartsch, Werner (58. Kind), Katzenberger (79. Wächtler), Vogel

Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288