Kolkwitz/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der VfB 1921 Krieschow nach einem klaren Rückstand die SG Union Sandersdorf mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ronny Walter (Hartha) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Gäste (24., 29.). Das Team aus Sandersdorf musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Maximilian Sommer (SG Union Sandersdorf) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Leo Felgenträger (45.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

VfB 1921 Krieschow und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 45

In der zweiten Halbzeit versuchten durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Tobias Gerstmann ersetzte Tim Freigang und Andy Hebler kam rein für Martin Zurawsky. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb-Rot und damit einen weiteren Platzverweis hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Andy Hebler den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Krieschow sicherte (85.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SG Union Sandersdorf

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Felgenträger (66. Michalski), Seibt (79. Hauptstein), Freigang (66. Gerstmann), Grimm, Pahlow, Jeschke, Pereira Rodrigues, Raak (79. Antosiak), Zurawsky (66. Hebler)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Wonneberger, Griesbach, Sommer, Seifert, Brunner (85. Friebe), Hermann, Schnabel, Zoblofsky, Sponholz, Janz

Tore: 0:1 Maximilian Sommer (38.), 1:1 Leo Felgenträger (45.), 2:1 Andy Hebler (85.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Dirk Meißner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 178