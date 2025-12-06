Der VFC Plauen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Plauen/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VFC Plauen und Bischofswerdaer FV 1. 393 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Profis (85. Kämpfer), Habermann Passionoto, Martynets, Michalek, Hussain (55. Limmer), Tanriver, Winter (55. Plank), De Moura Beal, Haake, Schubert (85. Träger)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig (75. Krautschick), Stopp (70. Sobe), Goebel, Reh, Bürger (83. Scholze), Baudisch, Born, Fromm, Hofmann, Dolla (70. Hecker)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393