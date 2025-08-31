Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den FC Einheit Wernigerode heimste der FC Einheit Rudolstadt am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten die Gäste aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

In Minute 21 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Maximilian Schlegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin Smyla den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 vorne – 41. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gregor Schlichting den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Frackowiak, Riemer, Starke (68. Floßmann), Krahnert, Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Smyla, Rupprecht (68. Barthel), Schlegel, Ensenbach, Rühling

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte, Taiwo (46. Farwig), Wersig, Lisowski, Pillich, Schlichting, Engelhardt (84. Pandyal), Hess, St. Louis (78. Raeck), Singbeil (90. Ibrahim)

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255