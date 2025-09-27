Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem FC Einheit Wernigerode ein 2:1 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 187 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 80 wurde ein weiteres Tor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

FC Einheit Wernigerode liegt in Minute 80 2:0 vorn

Schon vier Minuten darauf konnte Achilleas Oikonomidis (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter (60. Dörnte), Schmidt, Taiwo (82. Raeck), Singbeil, St. Louis, Lisowski, Hess, Wersig, Pandyal (70. Pillich), Farwig

VfL Halle 96: Schmid – Hüttig, Kurti (61. Hentsch), Bölke, Haese (72. Cabral), Oikonomidis, Jagupov, Emmerich, Racine, Marks, Pessel

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187