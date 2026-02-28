Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Brandenburger konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Mathis Fritz Frohberg der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Saheed Mustapha den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus RSV sicherte (85.). Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (46. Göth), Steinborn (88. Yatkiner), Hellwig (69. Sommer), Bilbija, Güllmeister, Plumpe (76. Jupolli), Kruska (76. Seeger), Fron, Mustapha, Samson

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs (85. Schneider), Schmidt, Frohberg, Schardt, Kadric (69. Spranger), Brejcha, Kaiser (85. Voigt), Roscher (69. Weigel), Graf (74. Cermus), Hache

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122