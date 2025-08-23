Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem VfB Empor Glauchau ein 4:3 (1:1)-Heimsieg über den FC Einheit Rudolstadt.

Glauchau/MTU. Am Samstag haben sich der VfB Empor Glauchau und der FC Einheit Rudolstadt ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Andre Luge das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Doch die Rudolstädter gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor via Strafstoß durch Maximilian Schlegel erzielt.

VfB Empor Glauchau Kopf an Kopf mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jonas Mack/Glauchau (61 und 67.), gefolgt von Fabio Anger (VfB Empor Glauchau) in Minute 70 und Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) in Minute 77. Spielstand 4:2 für den VfB Empor Glauchau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Unmittelbar darauf gelang es Starke, den Ball erneut ins Netz zu befördern (78.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Rudolstadt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Empor Glauchau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (91.). Die Glauchauer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau: Wiener – Mack (69. Ullmann), Luge (69. Rühling), Anger, Hertel (16. Werrmann), Knoll (85. Schädel), Sieber, Börner, Barth, Riesen, Bochmann (85. Albustin)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rühling, Rupprecht (69. Barthel), Stelzer, Starke, Ensenbach (69. Floßmann), Frackowiak, Schlegel (77. Bakavoli Mohammadi), Smyla, Heß, Riemer

Tore: 1:0 Andre Luge (8.), 1:1 Maximilian Schlegel (44.), 2:1 Jonas Mack (61.), 3:1 Jonas Mack (67.), 4:1 Fabio Anger (70.), 4:2 Manfred Starke (77.), 4:3 Manfred Starke (78.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Philipp Gentsch, Leon Gerngroß; Zuschauer: 159