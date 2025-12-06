Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem VFC Plauen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Bischofswerdaer FV 1.

Plauen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VFC Plauen und Bischofswerdaer FV 1 mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 393 Zuschauer waren im Vogtlandstadion Hauptstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Hussain (55. Limmer), Haake, Martynets, Profis (85. Kämpfer), De Moura Beal, Schubert (85. Träger), Michalek, Winter (55. Plank), Habermann Passionoto, Tanriver

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born, Bürger (83. Scholze), Fromm, Rettig (75. Krautschick), Reh, Goebel, Hofmann, Dolla (70. Hecker), Baudisch, Stopp (70. Sobe)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393