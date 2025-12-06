Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kräftemessen zwischen FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt endet mit Remis 1:1

Wernigerode/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt ist auf Augenhöhe geendet.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Minute 65 FC Einheit Wernigerode gleichauf mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach der Pause gelang es Kristian Bako, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die gaster zu erlangen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Kuhnhold, Wersig, Farwig, Taiwo, Hunter, Singbeil, St. Louis (73. Pandyal), Dörnte, Lisowski, Schlichting

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Henkel (60. Gümpel), Vogt, Möhlhenrich, Abdoul Aziz, Pietsch (86. Grimm), Göbel, Bako, Jeschke (60. Michalek), Gorges (67. Dornieden), Köhler

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134