Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Budissa Bautzen und VfL Halle 96 am 20. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Bautzen/MTU. Im Stadion Müllerwiese haben 314 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem VfL Halle 96 verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiri Max Göldner (Bad Saarow) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfL Halle 96

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Orosz (69. Hentsch), Kloß (81. David), A. Rohlik (85. Baudisch), Cellarius, Noack, Käppler, Harbaum, Zech, D. Rohlik, Schröder

VfL Halle 96: Schmid – Bölke, Oikonomidis, Racine, Bokunyungu (46. Bolz), Biregey (65. Arzumanian), Soares Das Neves (83. Pessel), Lubsch, Shevtsov, Jagupov, Cabral (71. Shubitidze)

; Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Tobias Starost, Hannes Wilke; Zuschauer: 314