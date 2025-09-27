Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1921 Krieschow und SC Freital am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kolkwitz revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Martin Zurawsky erzielt.

49. Minute VfB 1921 Krieschow auf Augenhöhe mit SC Freital – 1:1

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Toby Michalski wurde für Leo Felgenträger eingesetzt und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite verließen Robin Fluß für Philip Weidauer und Bruno Schiemann für Finn Heidler den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Philip Weidauer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Freitaler zu erlangen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Felgenträger (70. Michalski), Zurawsky, Knechtel, Zizka (77. Hebler), Pahlow (88. Seibt), Bittroff (70. Dreßler), Gerstmann (88. Stephan), Pereira Rodrigues, Grimm, Raak

SC Freital: Kamenz – Schiemann (68. Heidler), Menz, Von Brezinski, Frenzel, Michael (45. Herold), Adler, Fluß (68. Weidauer), Schulze (90. Tänzer), Wermann, Horschig

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232