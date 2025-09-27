Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB 1921 Krieschow gegen den SC Freital ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Freitaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Martin Zurawsky der Torschütze (49.).

49. Minute VfB 1921 Krieschow auf Augenhöhe mit SC Freital – 1:1

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Toby Michalski wurde für Leo Felgenträger eingesetzt und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite räumten Robin Fluß für Philip Weidauer und Bruno Schiemann für Finn Heidler den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den SC Freital fiel 29 Minuten nach der Pause, als Philip Weidauer den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Freitaler Team erzielte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Gerstmann (88. Stephan), Knechtel, Grimm, Pahlow (88. Seibt), Zizka (77. Hebler), Felgenträger (70. Michalski), Pereira Rodrigues, Bittroff (70. Dreßler), Raak

SC Freital: Kamenz – Schiemann (68. Heidler), Menz, Von Brezinski, Wermann, Frenzel, Adler, Fluß (68. Weidauer), Schulze (90. Tänzer), Horschig, Michael (45. Herold)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232