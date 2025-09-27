Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VFC Plauen gegen den FC Einheit Rudolstadt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt ist auf Augenhöhe geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Tyron Profis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt – Minute 67

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Marco Riemer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Rudolstädter zu erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Martynets (75. Kämpfer), Tanriver, De Moura Beal, Eren (60. Winter), Sponer, Hussain (60. Eichie), Haake (86. Habermann Passionoto), Schubert (86. Greenham), Limmer, Profis

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Frackowiak, Heß, Riemer, Krahnert, Schlegel, Starke (70. Fadavi), Schneider, Ensenbach (90. Häußer), Rupprecht

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705