Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VFC Plauen gegen den FC Einheit Rudolstadt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem VFC Plauen und dem FC Einheit Rudolstadt mit einem Unentschieden.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Minute 67 VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt im Gleichstand – 1:1

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Marco Riemer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Rudolstädter zu erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Tanriver, De Moura Beal, Haake (86. Habermann Passionoto), Limmer, Schubert (86. Greenham), Hussain (60. Eichie), Eren (60. Winter), Martynets (75. Kämpfer), Profis

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Krahnert, Schlegel, Ensenbach (90. Häußer), Heß, Frackowiak, Starke (70. Fadavi), Riemer, Rupprecht, Smyla, Schneider

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705