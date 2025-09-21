Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kräftemessen zwischen VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau endet mit Remis 2:2

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Achilleas Oikonomidis den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau – 58. Minute

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Marian Albustin den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team erzielte (90.). Die Hallenser sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Cabral, Oikonomidis (81. Emmerich), Marks, Haese, Jagupov, Kurti (66. Dierichen), Racine, Hüttig, Bölke

VfB Empor Glauchau: Reissig – Börner (75. Bernhardt), Hertel (66. Degel), Anger, Riesen, Sieber, Mende (66. Bochmann), Ullmann, Hähnel, Albustin, Mack (80. Bernert)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107