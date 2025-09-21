Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Duell mit dem VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Glauchauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Achilleas Oikonomidis der Torschütze (58.).

Minute 58 VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Marian Albustin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erreichen (90.). Die Hallenser sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Oikonomidis (81. Emmerich), Kurti (66. Dierichen), Marks, Hüttig, Bölke, Haese, Racine, Jagupov, Cabral

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mende (66. Bochmann), Mack (80. Bernert), Sieber, Börner (75. Bernhardt), Anger, Ullmann, Hähnel, Hertel (66. Degel), Albustin, Riesen

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107