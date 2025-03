Der Ludwigsfelder FC hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FSV Budissa Bautzen mit 1:4 (1:3).

Ludwigsfelde/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rezart Cami. Der Trainer von Ludwigsfeld musste sein Team bei einer 1:4 (1:3)-Niederlage gegen Bautzen beobachten.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Ramon Hofmann baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (25.).

Ludwigsfelder FC hinkt 0:2 hinterher – Minute 25

Es sah nicht gut aus für den Ludwigsfelder FC. In Minute 37 schaffte es Spieler Nummer 20 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. David Rohlik traf für Bautzen in Minute 43. Spielstand 3:1 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ludwigsfelde

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Teisir Alhasan wurde für Jonathan Schwarz eingesetzt und Connor Struck für Fabian Herrmann. Auf der Gastseite räumten Toni Orosz für Julien Hentsch und Adam Rohlik für Tim Cellarius den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem FSV Budissa Bautzen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Darius Böhme den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Bautzener gesichert.

Aufstellung und Statistik: Ludwigsfelder FC – FSV Budissa Bautzen

Ludwigsfelder FC: Löffler – Schwarz (53. Alhasan), Fuhrmann, Fleddermann (82. Gollos), Hijazi (82. Passow), Dag, Hofmann, Kardjilov, Amangoua, Herrmann (82. Struck), Franke

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – David (88. Böhme), Schröder, Käppler, Rohlik (88. Cellarius), Harbaum, Zech (90. Ruß), Rohlik (88. Dorn), Gerhardi, Noack, Orosz (75. Hentsch)

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (12.), 0:2 Ramon Hofmann (25.), 1:2 Ricardo Franke (37.), 1:3 David Rohlik (43.), 1:4 Darius Böhme (90.+2); Schiedsrichter: Christoph Beblik (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Jette Wolf; Zuschauer: 97