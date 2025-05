Der Ludwigsfelder FC hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 0:2 (0:1).

Das Spiel zwischen Ludwigsfeld und Krieschow ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robert Koch, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ludwigsfelde

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 28

Ludwigsfelder FC sieht sich 0:2 im Rückstand – 81. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Timucin Sanatci kam rein für Ramon Hofmann. Auf der Gastseite sprangen Miguel Pereira Rodrigues für Maximilian Tesche und Manuel Seibt für Jan Filipp Schulz ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu erweitern (81.). In Spielminute 85 handelte sich der Ludwigsfelder FC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Ludwigsfelder FC – VfB 1921 Krieschow

Ludwigsfelder FC: Löffler – Herrmann, Kardjilov, Hofmann (69. Sanatci), Dag, Quanz, Franke, Fleddermann, Schwarz, Hijazi (81. Struck), Alhasan (39. Amangoua)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Tesche (58. Pereira Rodrigues), Schulz (58. Seibt), Pahlow (86. Schieskow), Gerstmann, Zurawsky (74. Michalski), Hebler, Felgenträger (86. Freigang), Grimm, Knechtel, Raak

Tore: 0:1 Andy Hebler (45.), 0:2 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Pascal Wien; Zuschauer: 131