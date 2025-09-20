Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Samstag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Krieschow beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Colin Raak für Krieschow traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Knechtel den Ball ins Netz (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 55

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Marco Riemer ersetzte Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der FC Einheit Rudolstadt steckte einmal Gelb ein.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Toby Michalski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (87.). Die Rudolstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Ensenbach (67. Riemer), Heß, Floßmann (67. Schneider), Frackowiak, Krahnert, Schlegel, Rupprecht, Smyla

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Knechtel, Zurawsky, Pahlow (88. Hebler), Bittroff, Zizka (88. Tesche), Felgenträger (88. Dreßler), Raak, Gerstmann (62. Michalski), Pereira Rodrigues (76. Stephan)

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161