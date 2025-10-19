Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Freital ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Philip Weidauer für Freital traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin Smyla den Ball ins Netz (15.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Freitals Sandro Schulze konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Liam Floßmann ersetzte Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Emilio Heß. Auf der Gastseite sprangen Moritz Herold für Ricardo Michael und Bruno Schiemann für Philip Weidauer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SC Freital steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Einheit Rudolstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hendrik Faik.

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Robin Fluß den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Die Rudolstädter sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Zerrenner (70. Floßmann), Krahnert, Riemer, Smyla, Rühling, Heß (80. Bakavoli Mohammadi), Schlegel, Schneider, Frackowiak, Rupprecht (80. Ensenbach)

SC Freital: Kamenz – Tänzer (90. Böcker), Michael (73. Herold), Adler, Horschig, Menz, Wermann, Heidler (86. Frenzel), Weidauer (73. Schiemann), Von Brezinski, Schulze (86. Fluß)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (9.), 1:1 Justin Smyla (15.), 1:2 Sandro Schulze (51.), 1:3 Robin Fluß (90.+2); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Jacob Slotta; Zuschauer: 240