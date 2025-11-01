Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war die SG Union Sandersdorf gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde mit 1:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Sandersdorf/MTU. Vor 42 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Sawetzki mit 1:4 (1:1) gegen RSV eine Niederlage eingestehen müssen.

Dominik Kruska (RSV Eintracht 1949) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Pascal Sauer den Ball ins Netz (23.).

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Brandenburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Till Plumpe versenkte den Ball in der 66. Minute. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 gingen die Brandenburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949

SG Union Sandersdorf: Räthel – Jauck, Seifert, Sauer (71. Mittmeier), Scheibe (71. Walter), Hamella, Nakano (71. Exner), Farkas, Choschnau, Mehnert (59. Schnabel), Sponholz (79. Koto'o Djouokou)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Güllmeister, Jupolli (68. Hauck), Mustapha, Fron, Steinborn (87. Koschembahr), Kruska, Wurster (81. Yatkiner), Plumpe (81. Seeger), Sommer (87. Vujic)

Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42