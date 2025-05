Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag nicht, als er sich vor 74 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den VfL Halle 96 verabschieden musste.

Zorbau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Zorbau musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Halle beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Nils Morten Bolz (VfL Halle 96) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Bolz den Ball ins Netz (66.).

66. Minute: SV Blau-Weiß Zorbau mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für Zorbau. Aber dann musste der VfL Halle 96 auch mal einstecken. Torwart Phillip Stark konnte den Ball von Jasper Raul Günther nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

Am Ende des Duells sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Bolz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfL Halle 96

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Balde (76. Aljindo), Litzenberg (68. Engl), Neuhaus, Marks, Raßmann, B. Strauchmann, Günther, Schültke (84. Schech Said), Wagner, Franz (68. Janz)

VfL Halle 96: Stark – Oikonomidis (46. Dierichen), Pessel, Racine, Arzumanian (66. Shubitidze), Bölke (80. Kurti), Borval (46. Soares Das Neves), Cabral, Jagupov (90. Biregey), Rümpler, Bolz

Tore: 0:1 Nils Morten Bolz (55.), 0:2 Nils Morten Bolz (66.), 1:2 Jasper Raul Günther (85.), 1:3 Nils Morten Bolz (90.+3); Schiedsrichter: Paul Werrmann (Plauen); Assistenten: Dirk Meißner, Paul Jursch; Zuschauer: 74