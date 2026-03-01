Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem VfB Empor Glauchau am Sonntag nicht, als er sich vor 202 Fans mit 1:4 (1:3) gegen den SC Freital verabschieden musste.

Glauchau/MTU. Das Spiel zwischen Glauchau und Freital ist mit einer klaren 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (8.).

1:1 für VfB Empor Glauchau und SC Freital – 8. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte einmal Gelb. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Philipp Sovago kam rein für Marius Bernhardt und Dario Tomoski für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

34 Minuten nach der Pause konnte Sandro Schulze (Freital) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Der VfB Empor Glauchau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Riesen, Ullmann, Barth (74. Albustin), Hertel, Hähnel, Rühling (63. Tomoski), Werrmann (63. Gaida), Bernhardt (46. Sovago), Knoll, Sieber

SC Freital: Kamenz – Frenzel, Heidler, Schiemann (63. Herold), Tänzer (82. Häfner), Adler, Wermann, Fluß (63. Schulze), Horschig (84. Böcker), Von Brezinski, Michael (63. Menz)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202