Der RSV Eintracht 1949 errang am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Am Samstag haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mathis Fritz Frohberg den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Saheed Mustapha den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus RSV sicherte (85.). Die Brandenburger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (76. Jupolli), Samson, Güllmeister, Krüsemann (46. Göth), Kruska (76. Seeger), Bilbija, Fron, Hellwig (69. Sommer), Mustapha, Steinborn (88. Yatkiner)

VfB Auerbach 1: Birke – Frohberg, Kadric (69. Spranger), Schmidt, Brejcha, Hache, Roscher (69. Weigel), Guzlajevs (85. Schneider), Kaiser (85. Voigt), Schardt, Graf (74. Cermus)

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122