Der RSV Eintracht 1949 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

RSV Eintracht 1949 erzielt einen Heimsieg gegen FC Einheit Wernigerode mit 3:1

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Brandenburger konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.

RSV Eintracht 1949 Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 27

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Endi Jupolli (RSV) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 3:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Wurster (90. Koschembahr), Samson, Sommer, Kruska, Jupolli (72. Seeger), Fron, Hellwig, Mustapha (46. Güllmeister), Steinborn (81. Yatkiner), Plumpe (72. Krüsemann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Taiwo (46. Hunter), Schmidt, Dörnte (79. Radomski), St. Louis (79. Schmidt), Engelhardt, Hess (14. Pillich), Farwig, Lisowski, Pandyal (70. Raeck)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113