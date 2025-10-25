Ergebnis 10. Spieltag RSV Eintracht 1949 erzielt einen Heimsieg gegen FC Einheit Wernigerode mit 3:1
Der RSV Eintracht 1949 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.
Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.
Bereits kurz nach Anpfiff schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Brandenburger konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.
RSV Eintracht 1949 Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 27
Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Kleinmachnow
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 10
15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Endi Jupolli (RSV) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 3:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.
Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode
RSV Eintracht 1949: Brenn – Wurster (90. Koschembahr), Samson, Sommer, Kruska, Jupolli (72. Seeger), Fron, Hellwig, Mustapha (46. Güllmeister), Steinborn (81. Yatkiner), Plumpe (72. Krüsemann)
FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Taiwo (46. Hunter), Schmidt, Dörnte (79. Radomski), St. Louis (79. Schmidt), Engelhardt, Hess (14. Pillich), Farwig, Lisowski, Pandyal (70. Raeck)
Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113