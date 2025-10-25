Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger waren den Gästen aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gino Dörnte den Ball ins Netz.

RSV Eintracht 1949 und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 27

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Endi Jupolli, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (60.). In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn (81. Yatkiner), Jupolli (72. Seeger), Kruska, Sommer, Mustapha (46. Güllmeister), Fron, Samson, Hellwig, Wurster (90. Koschembahr), Plumpe (72. Krüsemann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo (46. Hunter), Pandyal (70. Raeck), Engelhardt, St. Louis (79. Schmidt), Lisowski, Schmidt, Dörnte (79. Radomski), Farwig, Wersig, Hess (14. Pillich)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113