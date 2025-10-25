Der RSV Eintracht 1949 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Aber die Wernigeroder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Gino Dörnte erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel RSV Eintracht 1949 gegen FC Einheit Wernigerode – 27. Minute

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Endi Jupolli, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (60.). In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Jupolli (72. Seeger), Samson, Hellwig, Wurster (90. Koschembahr), Plumpe (72. Krüsemann), Sommer, Steinborn (81. Yatkiner), Mustapha (46. Güllmeister), Fron, Kruska

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (79. Schmidt), Dörnte (79. Radomski), Schmidt, Wersig, Engelhardt, Farwig, Pandyal (70. Raeck), Lisowski, Hess (14. Pillich), Taiwo (46. Hunter)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113