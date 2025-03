Kleinmachnow/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der RSV Eintracht 1949 und der FC Einheit Rudolstadt am Sonntag 5:2 (1:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Ole Donner (Rostock) eine Gelbe Karte an die Brandenburger (11.). Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Louis Samson für RSV traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Ron Wachs den Ball ins Netz (33.).

1:1 im Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Einheit Rudolstadt – Minute 33

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Till Plumpe/RSV (48.), gefolgt von Caio Mazzo Nogueira (RSV Eintracht 1949) in Minute 55, Kevan Kahoussi (RSV Eintracht 1949) in Minute 68 und Tim Göth (RSV Eintracht 1949) in Minute 70. Spielstand 5:1 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der RSV Eintracht 1949 steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem FC Einheit Rudolstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Marco Riemer den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Rudolstädter aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Rudolstadt

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Bilbija, Schultze (73. Krüsemann), Matjaz, Kruska (73. Fron), Göth, Samson, Plumpe (59. Takahashi), Mazzo Nogueira (59. Kahoussi), Mustapha, Steinborn (73. Schüßler)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Siegel, Giebel (73. Floßmann), Riemer, Wachs, Schlegel, Rupprecht, Baumann (73. Kuhn), Lüdicke (73. Häußer), Barth, Krahnert (73. Stelzer)

Tore: 1:0 Louis Samson (24.), 1:1 Ron Wachs (33.), 2:1 Till Plumpe (48.), 3:1 Caio Mazzo Nogueira (55.), 4:1 Kevan Kahoussi (68.), 5:1 Tim Göth (70.), 5:2 Marco Riemer (90.+3); Schiedsrichter: Ole Donner (Rostock); Assistenten: Tom Kahl, Christoph Lissner; Zuschauer: 94