Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:1)-Triumph über den VfB Auerbach 1.

RSV Eintracht 1949 holt sich engen Triumph gegen VfB Auerbach 1 mit 3:2

Kleinmachnow/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Doch die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Mathis Fritz Frohberg erzielt.

1:1 im Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Unmittelbar darauf gelang es Saheed Mustapha, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Brandenburger zu entscheiden (85.). Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig (69. Sommer), Kruska (76. Seeger), Samson, Fron, Plumpe (76. Jupolli), Bilbija, Steinborn (88. Yatkiner), Mustapha, Krüsemann (46. Göth), Güllmeister

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (85. Voigt), Roscher (69. Weigel), Graf (74. Cermus), Schardt, Brejcha, Frohberg, Guzlajevs (85. Schneider), Kadric (69. Spranger), Hache, Schmidt

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122