Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach 1 heimste der RSV Eintracht 1949 am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kleinmachnow/MTU. Am Samstag haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Matthias Steinborn für RSV traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mathis Fritz Frohberg den Ball ins Netz.

43. Minute RSV Eintracht 1949 gleichauf mit VfB Auerbach 1 – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Saheed Mustapha den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus RSV sicherte (85.). Der RSV Eintracht 1949 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron, Krüsemann (46. Göth), Samson, Steinborn (88. Yatkiner), Güllmeister, Mustapha, Plumpe (76. Jupolli), Bilbija, Hellwig (69. Sommer), Kruska (76. Seeger)

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (69. Spranger), Brejcha, Frohberg, Hache, Schardt, Guzlajevs (85. Schneider), Kaiser (85. Voigt), Roscher (69. Weigel), Graf (74. Cermus), Schmidt

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122