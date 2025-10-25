Der RSV Eintracht 1949 errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger besiegten die Gäste aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Wernigeroder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Gino Dörnte erzielt.

Minute 27 RSV Eintracht 1949 und FC Einheit Wernigerode im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

15 Minuten nach der Pause konnte Endi Jupolli (RSV) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 3:1 gingen die Brandenburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Jupolli (72. Seeger), Sommer, Samson, Wurster (90. Koschembahr), Plumpe (72. Krüsemann), Steinborn (81. Yatkiner), Mustapha (46. Güllmeister), Kruska, Fron, Hellwig

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Lisowski, Dörnte (79. Radomski), Farwig, Taiwo (46. Hunter), Schmidt, St. Louis (79. Schmidt), Engelhardt, Hess (14. Pillich), Pandyal (70. Raeck), Wersig

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113