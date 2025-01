Dem RSV Eintracht 1949 glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Magdeburg II. mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 216 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stahnsdorf/MTU. Die 216 Besucher auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

74. Minute: RSV Eintracht 1949 führt mit zwei Toren

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Tetsuya Takahashi ersetzte Emre Aydin. Auf der Gastseite sprangen Matti Schauer für Emir Kuhinja und Hector Hink für Pierre Nadjombe ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Tetsuya Takahashi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (74.). Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – 1. FC Magdeburg II.

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Samson, Krüsemann (82. Seeger), Fron (88. Schüßler), Bilbija, Aydin (70. Takahashi), Göth, Matjaz, Kruska (82. Plumpe), Mustapha, Steinborn

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Dzogovic, Kamm (69. Hoffmann), Kuhinja (69. Schauer), Chahed, Pfennig, Nadjombe (69. Hink), Widmann, Zajusch (81. Millgramm), Korsch, Birk

Tore: 1:0 Luca Krüsemann (61.), 2:0 Tetsuya Takahashi (74.); Schiedsrichter: Michael Bernowitz (Lübeck); Assistenten: Christoph Lissner, Nico Wilke; Zuschauer: 216