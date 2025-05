Stahnsdorf/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 am Samstag 1:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Felix Kausch den Ball ins Netz (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 75

Unmittelbar darauf gelang es Max Roscher, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Auerbacher zu entscheiden (76.). Die Brandenburger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Kruska, Matjaz, Hellwig (46. Kausch), Mustapha, Samson, Fron (70. Plumpe), Steinborn (79. Takahashi), Krüsemann (79. Kahoussi), Bilbija, Göth (84. Schüßler)

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (57. Roscher), Guzlajevs, Scheunert (81. Mert), Bauer (81. Werrmann), Schardt, Kadric, Spranger (90. Tomoski), Hache, Schmidt, Weigel (57. Graf)

Tore: 0:1 Cedric Graf (67.), 1:1 Felix Kausch (75.), 1:2 Max Roscher (76.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Marvin Tennes, Sven Hendrik Brandt; Zuschauer: 80