Dem SC Freital gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 178 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Paul Horschig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital mit 2:0 vorne – Minute 90+5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Herold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+5).

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Wermann), Frenzel, Böcker, Schulze (60. Schiemann), Weidauer (83. Tänzer), Michael (60. Herold), Menz (83. Fluß), Adler, Horschig, Von Brezinski

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Möhlhenrich, Gorges, Bako (90. Grimm), Vogt, Schnellhardt, Pietsch, Michalek (68. Jeschke), Wolanski (68. Wilhelm), Lerch (16. Köhler)

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178