Dem SC Freital gelang es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, die SG Union Sandersdorf mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 210 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 210 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Robin Fluß für Freital traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Freitaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jonas Adler der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

SC Freital mit 2:0 vorne – Minute 57

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Sandro Schulze ersetzte Bruno Schiemann und Finn Heidler kam rein für Philip Weidauer. Auf der Gastseite sprang Viktor Stashenko für Pascal Sauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Heidler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (74.). Die Freitaler haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Weidauer (65. Heidler), Schiemann (65. Schulze), Menz (83. Böcker), Adler, Fluß (46. Frenzel), Wermann, Tänzer, Herold (65. Michael), Von Brezinski, Horschig

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Sauer (64. Stashenko), Sponholz, Jauck, Wonneberger, Hamella, Brunner (81. Scheibe), Nakano (46. Walter), Farkas (46. Exner), Seifert, Choschnau (81. Mehnert)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210