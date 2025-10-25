Der SC Freital errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 178 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten die Gäste mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Paul Horschig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

2:0 Vorsprung für SC Freital – 95. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Sieg der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Schulze (60. Schiemann), Heidler (90. Wermann), Adler, Weidauer (83. Tänzer), Frenzel, Michael (60. Herold), Menz (83. Fluß), Horschig, Böcker

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Wolanski (68. Wilhelm), Lerch (16. Köhler), Pietsch, Vogt, Michalek (68. Jeschke), Bako (90. Grimm), Schnellhardt, Möhlhenrich, Abdoul Aziz

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178