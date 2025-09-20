Der SC Freital errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 210 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Robin Fluß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Freitaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jonas Adler der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Minute 57: SC Freital baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite räumte Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Finn Heidler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (74.). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden. Die Freitaler sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Wermann, Herold (65. Michael), Weidauer (65. Heidler), Tänzer, Adler, Fluß (46. Frenzel), Menz (83. Böcker), Von Brezinski, Schiemann (65. Schulze), Horschig

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Brunner (81. Scheibe), Sponholz, Hamella, Nakano (46. Walter), Choschnau (81. Mehnert), Wonneberger, Farkas (46. Exner), Sauer (64. Stashenko), Jauck, Seifert

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210