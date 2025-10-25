Dem SC Freital glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 178 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christopher Beck, als Paul Horschig für Freital traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital in Minute 90+5 2:0 in Führung

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Herold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Horschig, Michael (60. Herold), Heidler (90. Wermann), Weidauer (83. Tänzer), Böcker, Von Brezinski, Schulze (60. Schiemann), Adler, Frenzel, Menz (83. Fluß)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Michalek (68. Jeschke), Pietsch, Vogt, Abdoul Aziz, Lerch (16. Köhler), Schnellhardt, Wolanski (68. Wilhelm), Gorges, Bako (90. Grimm), Möhlhenrich

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178