Der SC Freital erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 210 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Robin Fluß (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Freitaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jonas Adler der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

SC Freital liegt in Minute 57 2:0 vorn

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Sandro Schulze ersetzte Bruno Schiemann und Finn Heidler kam rein für Philip Weidauer. Auf der Gastseite sprang Viktor Stashenko für Pascal Sauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Finn Heidler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (74.). Damit war der Erfolg der Freitaler gesichert. Die Freitaler haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Adler, Fluß (46. Frenzel), Weidauer (65. Heidler), Schiemann (65. Schulze), Wermann, Menz (83. Böcker), Von Brezinski, Herold (65. Michael), Horschig, Tänzer

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Seifert, Nakano (46. Walter), Wonneberger, Sponholz, Farkas (46. Exner), Sauer (64. Stashenko), Jauck, Hamella, Brunner (81. Scheibe), Choschnau (81. Mehnert)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210