Der SC Freital erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 210 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Robin Fluß für Freital traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Freitaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jonas Adler der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite verließ Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Finn Heidler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (74.). Damit war der Erfolg der Freitaler gesichert. Der SC Freital hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Fluß (46. Frenzel), Weidauer (65. Heidler), Menz (83. Böcker), Horschig, Herold (65. Michael), Von Brezinski, Tänzer, Wermann, Schiemann (65. Schulze), Adler

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Sauer (64. Stashenko), Hamella, Farkas (46. Exner), Choschnau (81. Mehnert), Seifert, Wonneberger, Jauck, Brunner (81. Scheibe), Sponholz, Nakano (46. Walter)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210