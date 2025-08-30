Der SC Freital errang am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 237 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Empor Glauchau.

Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten die Gäste aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

SC Freital führt in Minute 71 mit 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Philip Weidauer ersetzte Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Philip Weidauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Fluß (77. Schulze), Horschig (77. Hendrich), Adler, Heidler (86. Kreische), Frenzel, Tänzer, Böcker, Schiemann (68. Weidauer), Von Brezinski (86. Melcher), Herold

VfB Empor Glauchau: Wiener – Werrmann, Anger (66. Barth), Luge (46. Mende), Hertel, Sieber, Mack, Bochmann (83. Degel), Knoll (50. Albustin), Börner (83. Schädel), Hähnel

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237