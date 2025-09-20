Der SC Freital errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 210 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Robin Fluß (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Freitaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jonas Adler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

57. Minute: SC Freital mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite räumte Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Heidler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (74.). Der SC Freital hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Weidauer (65. Heidler), Tänzer, Wermann, Horschig, Fluß (46. Frenzel), Herold (65. Michael), Adler, Menz (83. Böcker), Schiemann (65. Schulze)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Choschnau (81. Mehnert), Sponholz, Seifert, Farkas (46. Exner), Brunner (81. Scheibe), Nakano (46. Walter), Sauer (64. Stashenko), Wonneberger, Jauck, Hamella

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210