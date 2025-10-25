Der SC Freital erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 178 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 178 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Paul Horschig (SC Freital) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital in Minute 90+5 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Moritz Herold (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Michael (60. Herold), Von Brezinski, Böcker, Weidauer (83. Tänzer), Menz (83. Fluß), Heidler (90. Wermann), Adler, Frenzel, Schulze (60. Schiemann), Horschig

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch, Abdoul Aziz, Gorges, Schnellhardt, Vogt, Bako (90. Grimm), Möhlhenrich, Lerch (16. Köhler), Michalek (68. Jeschke), Wolanski (68. Wilhelm)

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178