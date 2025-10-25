Dem SC Freital gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 178 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Paul Horschig (SC Freital) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital führt mit 2:0 – Minute 90+5

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Weidauer (83. Tänzer), Michael (60. Herold), Adler, Von Brezinski, Böcker, Menz (83. Fluß), Frenzel, Schulze (60. Schiemann), Heidler (90. Wermann), Horschig

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Lerch (16. Köhler), Wolanski (68. Wilhelm), Vogt, Abdoul Aziz, Bako (90. Grimm), Gorges, Pietsch, Möhlhenrich, Schnellhardt, Michalek (68. Jeschke)

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178