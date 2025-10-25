Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der SC Freital vor 178 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt freuen.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten die Gäste mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christopher Beck, als Paul Horschig für Freital traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital mit 2:0 vorne – 95. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Horschig, Menz (83. Fluß), Adler, Weidauer (83. Tänzer), Schulze (60. Schiemann), Heidler (90. Wermann), Michael (60. Herold), Frenzel, Von Brezinski, Böcker

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski (68. Wilhelm), Lerch (16. Köhler), Schnellhardt, Möhlhenrich, Pietsch, Gorges, Bako (90. Grimm), Abdoul Aziz, Vogt, Michalek (68. Jeschke)

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178