Freital/MTU. Die 210 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän.

Robin Fluß (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freital noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Adler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

SC Freital führt nach 57 Minuten 2:0

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Sandro Schulze kam rein für Bruno Schiemann und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite sprang Viktor Stashenko für Pascal Sauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Heidler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (74.). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Der SC Freital hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Wermann, Horschig, Herold (65. Michael), Tänzer, Menz (83. Böcker), Fluß (46. Frenzel), Weidauer (65. Heidler), Von Brezinski, Adler, Schiemann (65. Schulze)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Brunner (81. Scheibe), Nakano (46. Walter), Sauer (64. Stashenko), Sponholz, Choschnau (81. Mehnert), Wonneberger, Hamella, Jauck, Seifert, Farkas (46. Exner)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210